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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /703482/موعد-مباراة-منتخب-هولندا ضد-بولندا-فى-دورى-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب هولندا مباراته اليوم السبت ضد نظيره البولندى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب " فينورد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات بمسابقة دورى الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن ناحيه اخري يتواجد منتخب هولندا في المجموعة الرابعة بالمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة منتخبات بلجيكا وبولندا وويلز.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.