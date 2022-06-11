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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 08:47 صباحاً - محمد السيد - /703479/موعد-مباراة-إنجلترا-ضد-إيطاليا-فى-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

يخوض منتخب ضد نظيره منتخب إنجلترا إيطاليا مباراته اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنجلترا ضد إيطاليا عبر تطبيق UEFA TV وأيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

الجدير بالذكر أن تعادل المنتخب الإيطالي في الجولة الأولى مع نظيره ألمانيا بهدفٍ لمثله، وفاز بالمباراة الثانية على منتخب المجر بهدفين مقابل هدف، ليحتل صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 4 نقاط.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.