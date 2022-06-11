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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 07:50 صباحاً - محمد السيد - /703477/مواعيد-مباريات-اليوم-السبت-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم السبت، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف منتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة إنجلترا ضد إيطاليا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض أوكرانيا ضد أرمينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

يخوض منتخب إيرلندا ضد إسكتلندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

جزر فاروه ضد ليتوانيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض إنجلترا ضد إيطاليا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض رومانيا ضد فنلندا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض لوكسمبرج ضد تركيا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض هولندا ضد بولندا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض ويلز ضد بلجيكا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض جبل الأسود البوسنة ضد والهرسك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.