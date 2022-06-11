لأول مرة درجة الحرارة فوق الـ40.. نصائح من الأرصاد للتعامل مع الطقس الحار

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه يسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء وتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى لأول مرة خلال هذا العام حاجز ٤٠ درجة مئوية.

وأوضحت أنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم ٤٣ درجة مئوية فى الظل، شمال الصعيد ٤٣ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٤٥ درجة مئوية أما السواحل الشمالية ٣٦ درجة مئوية.

كما تنشط الرياح أحيانا مساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وقدمت الأرصاد، بعض النصائح التى يجب اتخاذها، وأهمها الإكثار من شرب السوائل الباردة وخاصة المياه، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

ونصحت الأرصاد، ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وفاتحة اللون، وعدم ترك أى مواد قابلة للأشتعال أو زجاجات كحل داخل السيارات .