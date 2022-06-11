الزراعة عن الخوخ والبطيخ: مفيش مواد ضارة والإسهال يكون بسبب سوء التخزين

جدة - نرمين السيد - وأكد فهيم، عبر مداخلة لبرنامج "التاسعة"، الذى يعرض على التلفزيون المصرى، إن الخوخ والبطيخ لا أحد يشتكى منهما فى الأسواق، والشكاوى الخاصة بهما ليست متعلقة بالتلوث على الإطلاق.

وقال: "تم جمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات بها أو لا؟ وكانت نتيجة التحليل أن تلك المتبقيات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط، وهو أمر طبيعى وغير ضار".

وتابع: "البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، يتم وضعهم عند التاجر فى درجة حرارة مرتفعة مما يؤدى إلى فساد غذائى يؤدى إلى الإسهال".