وشهدت المائدة مشاركة العديد من الهيئات والمنظمات بالقارة الأفريقية ومنهم الدكتور محمد بات أستاذ قيادة الصحة العامة بجامعة هارفارد ووزير الصحة سابقا بنيجيريا، وممثلين عن جامعة هارفارد، ومنظمة الصحة العالمية، ومؤسسة جيتس، وشركة باستير.
وجاءت دعوة هيئة الدواء المصرية للمشاركة فى الاجتماع كونها إحدى السلطات الرقابية الصحية الرائدة فى مجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من قضايا الصحة العامة المتعلقة بتنظيم الرقابة على المستحضرات الدوائية فى أفريقيا؛ والوضع الحالى للقدرات الرقابية على المستحضرات والمستلزمات الطبية بالقارة الأفريقية وكيفية تعزيز القدرات التنظيمية لدى القارة السمراء من خلال دعم تطوير البرامج والمشاريع على مستوى القارة، والتعاون بين الدول الأفريقية لتخطى الثغرات التنظيمية والرقابية.
كما تم مناقشة أهمية التعاون بين الهيئات الرقابية الصحية والمؤسسات البحثية لتقديم برامج تهدف لرفع كفاءة العاملين بتلك الهيئات، وأهمية تعزيز القدرات والكفاءات داخل السلطات الرقابية بالقارة الأفريقية، وكذلك أهمية بناء منتدى لقادة الهيئات الرقابية الوطنية الأفريقية، ومشاركة الخبرات بين دول القارة.
وأكد الدكتور تامر عصام، حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للقارة السمراء، كما قام بمشاركة قصة نجاح مصر كونها أول دولة أفريقية تحصل على اعتماد منظمة الصحة العالمية فى مجال اللقاحات كدولة مصنعة.
يذكر أن الهيئة تحرص على التعاون لتطوير الأطر التنظيمية بالقارة وتعزيز الوصول للدواء بالقارة السمراء، وتنسيق الجهود الدولية مع السلطات الصحية، والشراكات الدولية من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة فى قطاعى الدواء والمستلزمات الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء تشارك فى مائدة جامعة هارفارد حول القدرات الصحية بإفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.