أول تحرك من محافظة البحيرة بشأن استخدام أهالى مياه صرف صحى للتبرك بها

جدة - نرمين السيد - وجه هشام آمنة، محافظ البحيرة، كافة الجهات المعنية بسرعة التحرك بشأن ما تم رصده بقيام عدد بسيط من المواطنين بمدينة إدكو باستخدام مياة الصرف بأحد آبار الصرف المجاورة للمساجد بزعم أنها تُشفى من الأمراض الجلدية واعتقاداً منهم أنها مياه مبروكة تشفيهم من أمراضهم.





وأمر المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع المياه وغلق البئر وتوعية المواطنين بخطورة هذا الأمر، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة هشام عابدين بغلق البئر تماماً عقب رفع تراكمات المياه منه كونه بئر صرف غير رسمى ولا يتصل بشبكة الصرف الصحي. كما قامت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحى والتى تمتلئ بالفيروسات والبكتيريا والتى قد تسبب أمراضا شديدة الخطورة على الجلد وعلى الكبد، والتأكيد على أن ذلك يعد من الجهل والخزعبلات وليس لها أساس من الصحة.

وأكدت المحافظة، أنه وبالرغم من الجهود الكبيرة التى تشهدها البحيرة بالبناء والتنمية والتطوير فى شتى القطاعات وكان بناء الإنسان هو أهم محاورها، فإننا نسعى وبقوة للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل. وأوضحت، أن ما حدث وتناولته بعض وسائل التواصل لا يمثل أبداً محافظة البحيرة العريقة والضاربة فى جذور التاريخ ولا شعبها العظيم الذى يكتب كل يوم أعظم سطور فى قصة الكفاح والعمل والبناء والتنمية بالفكر والعلم والكفاح وسواعد أبنائها.

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