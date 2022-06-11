انت الان تتابع تفاصيل خبر فر هاربا .. ضبط سائق مركبة "توك توك" صدم شخص بالدقهلية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /703473/فر-هاربا--ضبط-سائق-مركبة-توك-توك-صدم-شخص-بالدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً خبر تحت عنوان (كان هيدوس رجل الشرطة.. مشاهد صادمة لبلطجى يهرب بتوك توك من كمين بالدقهلية).

فحص الفيديو

بالفحص تبين أنه حال تواجد أحد رجال الشرطة بإحدى الإرتكازات الأمنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ميت غمر بالدقهلية شاهد مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية إصطدمت بأحد الأشخاص حال سيره مترجلاً ، مما أدى إلى حدوث إصابته وأثناء محاولته ضبطه "فر هارباً".

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" المشار إليها وقائدها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة المشار إليها وأنه فر هارباً خشية ضبطه لكون مركبة "التوك توك غير مرخصة" ، وبسؤال المصاب أيد ذات المضمون وإتهمه بإحداث إصابته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الإدعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بين تجار مواد مخدرة.

فحص الفيديو

بالفحص تبين عدم صحة الإدعاء المشار إليه، وأنه بتاريخ 8 الجارى نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصان)، طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات مالية حول شراء مواد بناء تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 بنادق ألية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المهدي المنتظر.. كشف ملابسات إدعاء شخص بنزول الوحي عليه بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدى المنتظر ونزول الوحى عليه بالجيزة .

بفحص مقطع الفيديو تم تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وبإستدعائه وشقيقه أكد الثانى أن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية