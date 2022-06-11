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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /703472/تجار-مخدرات--الداخلية-تكشف-تفاصيل-مشاجرة-أسيوط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الإدعاء بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط بين تجار مواد مخدرة.

فحص الفيديو

بالفحص تبين عدم صحة الإدعاء المشار إليه، وأنه بتاريخ 8 الجارى نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (شخصان)، طرف ثان (4 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط، وذلك إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب وجود خلافات مالية حول شراء مواد بناء تطورت إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث ثمة إصابات.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (3 بنادق ألية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المهدي المنتظر.. كشف ملابسات إدعاء شخص بنزول الوحي عليه بالجيزة

نجحت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدى المنتظر ونزول الوحى عليه بالجيزة .

بفحص مقطع الفيديو تم تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وبإستدعائه وشقيقه أكد الثانى أن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة حدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات بث قناة فضائية لمقطع فيديو يوضح حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

فحص الفيديو

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة القسم بقيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.

ضبط المشكو في حقه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.