انت الان تتابع تفاصيل خبر برامج التوك شو اليوم.. السيسي لا يبحث عن مصالح شخصية.. واحذروا طقس السبت.. وعمرو أديب يطالب ببقاء موسيماني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /703471/برامج-التوك-شو-اليوم-السيسي-لا-يبحث-عن-مصالح-شخصية-واحذروا-طقس-السبت-وعمرو-أديب-يطالب-ببقاء-موسيماني

يقدم موقع دوت الخليج ملخصًا لأبرز أخبار التوك شو اليوم الجمعة الموافق 10 من شهر يونيو، والذي شهد الحديث في عدة مواضيع جاء على رأسها دعم مصطفى بكري للرئيس عبد الفتاح السيسي وما يقدمه لحماية الدولة المصرية، ومطالبة الإعلامي عمرو أديب ببقاء بيتسو موسيماني في النادي الأهلي.

ويرى الدكتور علي هلال الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن مصر نجحت في إعادة التوزان في علاقاتها مع أفريقيا بشكل كبير خلال ولاية الرئيس السيسي، مشيرًا إلى أن قارة أفريقيا هي أكثر قارة زارها الرئيس خلال فترة حكمه، وهذا يدل على الاهتمام الكبير بالعلاقات مع قارة أفريقيا.

وأضاف “هلال الدين”، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج “المساء مع قصواء” المذاع عبر فضائية “سي بي سي” أن هناك العديد من الأشياء التي يجب عملها خلال التعاون مع أفريقيا أيضا، كإنشاء خط ملاحي للنقل بين الموانئ المصرية والأفريقية.

وشن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على الاتحاد المصري لكرة القدم عقب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في واحدة من المباريات التي قد تتسبب في إقالة إيهاب جلال المدير الفني الحالي للفريق.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إنه يجب الحديث عن منظومة الكرة المصرية والعمل على حلها بشكل جدي، “لو مش هتعرفوا تحلوا حاجة استقيلوا يرحمكم الله ونجيب اتحاد كرة جديد”.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل من أجل مصر فقط لا غير، ولا يبحث عن أي مصىالح شخصية، وأن الشعب المصري يثق بشكل كبير في الرئيس السيسي والقيادة السياسية، خاصة بعد كل ما مرت به الدولة من تحديات عصيبة خلال الفترة الماضية.

وأضاف “بكري”، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد” أن مصر ليست جنة، ومن يقول ذلك لا يفهم شيء، ولكن مصر دولة تعمل على محاربة ومواجهة التحديات، لتظل ثابتة أمام كافة الأعداء، وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من طقس اليوم السبت، والذي من المقرر أن يشهد ارتفاع واضح في درجات الحرارة على كافة انحاء الجمهورية، والذي ستتخطى فيه درجة الحرارة الـ 44 على بعض مناطق الجمهورية.,

وناشدت الهيئة المواطنين بالحذر من أشعة الشمس الحارة، وعدم تعرض للأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهير، والإكثار من تناول المشروبات الباردة، وارتداء واقي وغطاء للرأس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة علي ان تكون فاتحة اللون.

ويرى الإعلامي عمرو أديب، أن المدرب بيتسو موسيماني، يسير بشكل مميز مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، متمنيا استمراره على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن عن الأحاديث الكثيرة حول إمكانية رحيل المدرب خلال الفترة المقبلة.

وقال “أديب”، خلال تقديمه برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، إنه سعيد بما يقدمه موسيماني مع الأهلي، “أنا نفسي موسيماني يكمل أنا مبسوط منه عامل شغل عالي ونفسي يستمر شوية مع الأهلي”.