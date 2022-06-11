انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إنفراد موقع دوت الخليج.. الداخلية تضبط مدعي النبوة والمهدي المنتظر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /703470/بعد-إنفراد-موقع-تحيا-مصر--الداخلية-تضبط-مدعي-النبوة-والمهدي-المنتظر

نجحت الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدى المنتظر ونزول الوحى عليه بالجيزة .

بفحص مقطع الفيديو تم تحديد الشخص المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، وبإستدعائه وشقيقه أكد الثانى أن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة حدائق القبة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات بث قناة فضائية لمقطع فيديو يوضح حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

فحص الفيديو

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة القسم بقيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.

ضبط المشكو في حقه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.

سقوط نصابي بطاقات الدفع الإلكتروني في قبضضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالفيوم لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

سقوط نصابين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

التحريات

وأضافت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم، خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف شخصين لأحدهما معلومات جنائية من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية، والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الرسائل النصية التي يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامي، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وعدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة وإيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.