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القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 12:50 صباحاً - محمد السيد - /703469/عمرو-أديب-نفسي-موسيماني-يكمل-في-الأهلي-أنا-مبسوط-منه-فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة الحالية بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومدرب الفريق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وسط الكثير من الأقاويل حول إمكانية إقالة المدرب خلال الأيام المقبلة، قائلا إنه يتمنى استمراره على رأس القيادة الفنية للمارد الأحمر.

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ويعيش النادي الأهلي في الوقت الحالي حالة من التوتر، خاصة في ظل الأزمة بين مجلس الإدارة والمدير الفني، وحالة الانقسام الموجود في الشارع المصري حول رحيل المدرب من بقائه، حيث يرى البعض إعطاء المدرب فرصة أكبر لنهاية الموسم مع الأهلي، بينما يرى فريق آخر ضرورة الإطاحة به الآن والبحث عن بديل مناسب.

وكان النادي الأهلي قد تعرض لهزيمة أمام نظيره نادي الوداد البيضاوي في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا بهدفين دون رد سجلهم اللاعب زهير المترجي، والتي أشعلت فتيل الانتقادات على المدير الفني والذي لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المباراة.

عمرو أديب: “نفسي موسيماني يكمل في النادي الأهلي”

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن هناك الكثير من الأخبار تتحدث عن إمكانية إقالة بيتسو موسيماني عن صفوف النادي الأهلي، وترشيحه لتدريب منتخب مصر، وأنه يفضل بقاء المدرب مع النادي الأهلي في الفترة الحالية.

وتابع: "أنا نفسي موسيماني يكمل مع النادي الأهلي، شغال زي الفل وأنا مبسوط منه جدا، وأتمنى استمراره في الفريق الفترة اللي جاية".

ويستعد النادي الأهلي من أجل مواجهة نظيره مصر السلوم ضمن منافسات بطولة كأس مصر في نسخته الجديدة، والتي من المقرر أن تقام يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء، في المباراة التي يطمح من خلالها النادي الأهلي استعادة الانتصارات ومصالحة الجماهير عن الهزيمة الأخيرة أمام نادي الوداد.