نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري من خلال بوابة الازهر الالكترونية azhar.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري، العديد من المواطنين في مصر يبحثون عن رابط تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2022. وهذا لكون الكثير من الأولياء يرغبون في تسجيل أبنائهم، لأن كل الملتحقين بالأزهر يتم تحفظيهم القرآن الكريم بشكل تدريجي في مختلف المراحل التعليمية، الابتدائي والإعدادي والثانوي، ويتم التسجيل بشكل إلكتروني من خلال بوابة الازهر، بالإضافة إلى ذلك فإنه يتم تلقين الطلاب أصول الفقه ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية وكل ما يتعلق بها من أساسيات ديننا الإسلامي الحنيف، بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، وهم يتساءلون عن موعد فتح تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2023 من خلال البوابة الإلكترونية التي وضعتها الحكومة المصرية، وسنعرض لكم في مقالنا هذا طريقة التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية وأهم الخطوات التي يجب أن يتبعها المتقدمون.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري

يرغب العديد من الأهالي بمصر في تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري الذي تم الإعلان عنه مؤخرا ويتم عبر رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2022، ويمكنهم القيام بذلك من خلال الدخول مباشرة إلى بوابة الازهر ثم اتباع كل الخطوات المطلوبة، وقد تم وضع الطريقة الإلكترونية من أجل تسهيل الأمور على كل الأولياء الراغبين في تسجيل أبنائهم لأول مرة، وتتلخص هذه الخطوات فيما يلي:

أولا: الولوج إلى رابط التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت

ثانيا: يجب أن يقوم المستخدم باختيار أيقونة التقديم للطلاب الجديد.

ثالثا: يتوجب عليه إدراج البيانات الشخصية الخاصة بالطالب الذي يرغب في تسجيله بالدراسة الأزهرية. منها الاسم كاملا مع الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.

رابعا: بعد ذلك عليه أن يكتب بيانات ولي الأمر، والمتمثلة في الرقم القومي للتحقق من بيانات محل السكن.

خامسا: عليه أن يقوم برفع كل المستندات المطلوبة للتقديم، ثم ينقر على زر حفظ البيانات.

الأوراق المطلوبة في تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023

تمّ تحديد قائمة أهم الأوراق التي يجب أن يوفرها الطالب قبل التقديم في رابط تقديم الصف الاول الإبتدائي الازهري 2022. وهي مجموعة من المستندات الثبوتية الهامة المطلوبة من بوابة الازهر، وهي كما يلي: إحضار ملف التقديم من مختلف مراكز الخدمات والمكتبات. أيضا يجب أن يقوم المتقدم بملأ الاستمارة المستخرجة من الإدارة الصحية التابعة لوزارة الصحة المصرية بشكل صحيح.

علاوة على ذلك، يجب أن يوفر أيضا ست صور للطفل المتقدم بحجم 4×6. بالإضافة إلى صور عن البطاقات الشخصية الخاصة بكل من الأب والأم أيضا، على أن تكون سارية الصلاحية. أيضا يجب أن يجلب صورة عن فاتورة الكهرباء أو الماء الخاصة بالمنزل. وهذا من أجل أن يتم إلحاق الطالب بأقرب معهد لمحل سكنه، كذلك يجب أن يحضر دمغات تعليمية وصحية مستخرجة من مكاتب البريد.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية مقال تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري الذي عرضنا لكم فيه موضوع يهم الكثير من الآباء المصريين. وهو رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023 والذي يكون عبر موقع التسجيل في بوابة الأزهر الإلكترونية.