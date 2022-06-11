وزير الشباب: نعمل بروح ثورة 30 يونيو نحو مصر آمنة مستقرة متقدمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش حضور وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، احتفالات محافظة بورسعيد بأعياد 30 يونيو، بساحة مصر، ضمن برنامج زيارته التفقدية لمحافظة بورسعيد، اليوم.

وتضمنت الاحتفالية فقرة غنائية لإحدى فرق طلائع بورسعيد بقيادة المايسترو الدكتور راضى المقدم، واستعراض سكيت- رقصة فنون شعبية- أعقبها تكريم المتفوقين رياضيا من أبناء بورسعيد.

وقبلها افتتح وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، أعمال تطوير مركز شباب بور فؤاد ونادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد، ضمن جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

واطلع الوزير، على ما تضمنته أعمال تطوير مركز شباب بور فؤاد، ومنها "ملعب خماسى، والصالة المغطاة، والمسرح المكشوف، والمبانى الإدارية، وأماكن جلوس الأعضاء".

وشهد وزير الشباب عرضا فنيا لفرقة "قادرون باختلاف" بقيادة الفنان عمرو عجمى، ومعرضا للمشغولات اليدوية، وعددا من الأنشطة الرياضية والفنية بالمركز.

وفى نادى السلام البحرى بمدينة بورفؤاد، افتتح وزير الشباب أعمال التطوير بالنادى، ومنها المبنى الإدارى وصالة الألعاب القتالية، وشهد عرضا للكاراتية من أبناء النادى، كما شهد عرضا لرياضة الكاياك.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن نادى السلام البحرى يعد من أعرق وأقدم الأندية بمحافظة بورسعيد، والذى ساهم فى تنشئة أجيال حققت إنجازات رياضية مختلفة، مشددا على ضرورة التوسع فى إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية، داخل كافة المنشآت بمحافظة بورسعيد.

كما أطلق وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد، المرحلة الثانية من مبادرة "Her world"، بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، ضمن برنامج جولته التفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن المبادرة ضمن المشروعات القومية لاكتشاف الموهوبين والمتميزين من الفتيات فى كرة السلة، مقدما الشكر للاتحاد المصرى لكرة السلة على المشاركة فى هذه المبادرة، مشيدا باتحاد السلة برئاسة الدكتور مجدى أبو فريخة، والذى أحدث طفرة كبيرة فى كرة السلة المصرية.

من جانبه، أكد محافظ بورسعيد أهمية ممارسة الرياضة وخاصة للفتيات، مما يعود أثره على الأسرة المصرية، مشيدا بالأنشطة والفعاليات، والتى تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأبناء بور سعيد، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة على اهتمامه بتكثيف الفعاليات داخل محافظة بورسعيد.

من جهتها، أكدت الدكتورة سونيا عبد الوهاب أن مبادرة "Her world" يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة السـلة، بهدف زيادة مشاركة الفتيات فى لعبة كرة السلة من خلال تنفيذ الأنشطة التى بدورها تساعد على زيادة شعبية وانتشار كرة السلة للفتيات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى التعريف بالنماذج النسائية المتميزة، والتأكيد على أهمية العمل الجاد والجماعى، وتشجيع الفتيات على ممارسة اللعبة، مشيرة إلى اختيار أفضل اللاعبات وانضمامهن للفرق التابعة للاتحاد المصرى لكرة السلة، والمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة لرعاية الموهوبين رياضيا.

من جانبه، قدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة الدكتور مجدى أبو فريخة، الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه المتواصل واللامحدود للأندية ومراكز الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن دعم وزير الشباب والرياضة لكرة السلة المصرية أعادها إلى منصات التتويج مرة أخرى.