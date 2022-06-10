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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703468/أوقاف-الإسكندرية-تنظم-مسرح-عرائس-للأطفال-داخل-مسجد-الشهداء---صور

أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية الإسكندرية نظمت عرض عرائس ترفيهي للأطفال داخل مسجد الشهداء يحكي عددًا من القصص التربوية تفاعل معها الأطفال بشكل كبير، وتم تكريم الأطفال المتميزين.

الأوقاف تؤكد ان بناء الطفل من بناء الوطن

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن حرصها على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانها بأن بناء وعي الطفل لا يقل أهمية عن بناء الأوطان، وإيمانًا من كتاب الأطفال بأهمية البرنامج الصيفي للأطفال الذي تقيمه لمدة ثلاثة أشهر

ولفتت إلى أن الكاتبة انتصار عبد المنعم الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، شاركت في البرنامج الصيفي للأطفال بمسجد الشهداء بمحافظة الإسكندرية.

ووجهت انتصار عبد المنعم، عبر دوت الخليج الشكر لوزارة الأوقاف على إتاحة هذه الفرصة لكاتبات الأطفال للمشاركة بفعاليات البرنامج الصيفي داخل المساجد، وعلى هذا البرنامج الصيفي المتميز الذي تقدمه وزارة الأوقاف للطفل.

وأكدت أهمية هذا البرنامج والذي يعد عملا تنويريًّا كبيرًا يهدف إلى بناء الوعي الديني والوطني والقيمي، مشيرة إلى أن البرنامج الصيفي فرصة حقيقية لكل الأطفال لم تكن متاحة للأجيال السابقة، مما يدل على مدى التغير الكبير في الفكر والثقافة، حيث أصبحنا نرى مسرحًا للعرائس بالمساجد وورش حكي لقصص الأطفال.

الشعب يثق فى وزارة الأوقاف

وأكدت أن واعظات لهن دورهن البارز في نجاح هذا البرنامج الصيفي للأطفال، حيث يقمن بدور متميز في أداء هذا البرنامج، واصفة البرنامج الصيفي الذي يقدم للأطفال بأنه برنامج فاق توقعات الجميع، حيث يشمل البرنامج مسابقات وهدايا مقدمة من وزارة الأوقاف، وبرامج ترفيهية للأطفال، وعروض تثقيفية متنوعة مقدمة من متخصصين بمجال الطفل، معبرة عن سعادتها بهذا الإقبال الملاحظ على الاشتراك بهذا البرنامج في جميع محافظات الجمهورية، بما يؤكد ثقة شعب مصر في وزارة الأوقاف، ودعمه لأصحاب الفكر الوسطي المستنير.

وأوضحت أن مجلة الفردوس التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مجلة مرموقه ولها مكانتها التي ارتقت بها لتكون منافسًا قويًّا للمجلات المتخصصة بمجال الأطفال، كما أكدت أن مجلة الفردوس تحوي عددًا كبيرًا من الموضوعات المتميزة والتي تساعد في تثقيف الأطفال بثقافة إيجابية قائمة على البناء لا الهدم، وعلى الحفاظ على عقول النشء من اختطاف المتطرفين والجماعات الإرهابية، إضافة إلى سلسلة "رؤية" للنشء، والتي تصدر بالتعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة، وتشكل مع مجلة الفردوس زادًا معرفيًّا للطفل متعدد المجالات والثقافات بما يوفر لهم قدرًا ثقافيًّا تم إعداده ليناسب المرحلة العمرية للأطفال، فسلاحنا في هذه المرحلة الكلمة وهدفنا التنوير.

كتاب ريم والجد رضوان

وأضافت أن من بين سلسلة "رؤية" للنشء كتاب "ريم والجد رضوان" والذي يضيف قيمًا أخلاقية وسلوكية إيجابية للطفل تم إعداده مختصرًا من كتاب "نعمة الماء" الصادر عن وزارة الأوقاف ليناسب المرحلة العمرية للأطفال بما يحويه من رسوم كرتونية وكوميكس. وخلال اللقاء تم إهداء الأطفال نسخًا من كتاب: "ريم والجد رضوان" للكاتبة انتصار عبد المنعم الصادر ضمن سلسلة "رؤية" للنشء بتوقيع المؤلفة، إلى جانب نسخ من مجلة "الفردوس".