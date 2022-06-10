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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703467/إبراهيم-عيسى-1250-طبيب-مصري-هاجروا-لبريطانيا-عام-2021

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك أزمة هائلة في المنظومة الطبية في مصر، وأنه يجب العمل على حل تلك الأزمة قبل فوات الآوان، خاصة في ظل تسرب الأطباء واحد تلو الآخر إلى الخارج، وهذا أمر يجب الوقوف أمامه ودراسته لأن الأطباء جزء هام في مصر.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك 1250 طبيب مصري انضموا لمنظومة الصحة البريطانية عام 2021 فقط، وهذا رقم كبير جدا، يجب معرفة أسباب ذلك والعمل على حل تلك الأزمة.

إبراهيم عيسى: طلبة الطب تتسرب للخارج واحد تلو الآخر

وتابع أن طلبة الطب أيضا تتسرب خارج مصر واحد تلو الأخر، بمجرد ما يتم إغراء الطبيب بالسفر يستجيبوا، وهذا يعني أنهم يعيشون في معاناة في مصر، متابعا: "لازم نقعد ونشوف إيه المشكلة معاهم، فين المسؤولين لازم نحافظ على ولادنا حتى شباب الأطباء بيطفشوا برا مصر".

إبراهيم عيسي ألازم نقعد مع الأطباء ونعرف مشاكلهم

وأردف أنه لا يتصور أن هناك أحد من المسؤولين يحاول الجلوس مع شباب الأطباء ومعرفة مشاكلهم أو يتواصل معهم، مؤكدا أن تلك مشكلة أمام الدولة يجب العمل عليها في أسرع وقت قبل فوات الأوان، وتجد مصر نفسها أمام نقص طبي رهيب في المنظومة الطبية.

وواصل أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع استضافة مصر للأطباء من الدول العربية، متابعا: "أطباء الدول العربية اللي بندخلهم الكليات هنا بـ 75% وولادنا بنطفشهم برا، ويطلع عينهم في الثانوية العامة عشان يعرفوا يجيبوا مجموع الكلية".