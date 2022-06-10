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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703466/رشاد-يبحث-مع-أعضاء-حزب-مستقبل-وطن-بدمياط-خطة-عمل-المرحلة-القادمة

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، عددًا من مقرات الحزب بمحافظة دمياط.

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وجاء ذلك بحضور النائب عماد حمودة، نائب رئيس الحزب ورئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، واللواء يحيى عيسوي أمين التنظيم، والنائب يسري المغازي، عضو الأمانة العامة، ورئيس لجنة الشئوون العربية.

كما حضر اللقاء، النائب محمد الحصي أمين الحزب بدمياط، والنائب محمد الماشطة أمين التنظيم بالمحافظة، والنائبي وليد التمامي ومحمد أبو حجازي.

رشاد يطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين

وعقد رشاد، اجتماعات مصغرة مع أمانات (كفر سعد وكفر البطيخ) ناقش خلالها خطة عمل المرحلة القادمة، وطالب بأهمية تعزيز التواصل مع المواطنين.

يشار إلى أن المهندس أشرف رشاد، قد شارك مساء اليوم في احتفالية الحزب لتكريم حفظة القرآن، بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.