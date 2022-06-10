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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703465/محافظ-البحيرة-يأمر-بسرعة-غلق-غرفة-الصرف-الصحي-بإدكو

دوت الخليج

وذلك فور رصد فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من المواطنين بمدينة ادكو إثر قيامهم بإستخدام مياة الصرف بأحد غرف الصرف الصحي المجاورة للمساجد بزعم أنها تشفي من الأمراض الجلدية واعتقادا منهم أنها مياه مباركه تشفيهم من امراضهم الجلديه والحسد وغيرها.

غلق بئر الصرف الصحي

وغلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة ادكو برئاسة الأستاذ هشام عابدين، غرفة الصرف الصحي تماما عقب رفع تراكمات المياه منه كونة بئر صرف غير رسمى ولا يتصل بشبكة الصرف الصحى.

حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي

كما وجهت الوحدة الصحية ومديرية الأوقاف بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة مياه الصرف الصحي والتي تمتلئ بالفيروسات والبكتريا والتي قد تسبب أمراض شديدة الخطورة على الجلد وعلى الكبد، والتأكيد على أن ذلك يعد من الجهل وليس لها اساس من الصحة.

محافظة البحيرة: نسعى للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة

وتؤكد المحافظة، أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي تشهدها البحيرة بالبناء والتنمية والتطوير في شتى القطاعات وكان بناء الإنسان هو أهم محاورها فإننا نسعى وبقوة للقضاء على بعض الأفكار المغلوطة والخزعبلات والجهل كما أن ما حدث وتناولته بعض وسائل التواصل لا يمثل أبدا محافظة البحيرة العريقة والضاربة فى جذور التاريخ ولا شعبها العظيم الذى يكتب كل يوم أعظم سطور فى قصة الكفاح والعمل والبناء والزراعة بالفكر والكفاح وسواعد أبنائها.