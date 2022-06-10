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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /703463/إبراهيم-عيسي-الرسول-تزوج-السيدة-عائشة-وهي-عندها-18-سنة-مش-9

رفض الإعلامي إبراهيم عيسى، الانسياق وراء الرواية التي تقول أن الرسول محمد تزوج من السيدة عائشة في سن التاسعة، وأن هذا خاطئ تماما، وأن كل ما يدافع عن ذلك أمر غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن هناك رواية واحدة فقط هي التي تقول ذلك وهي رواية ضعيفة وغير مأخوذ بها بالمرة.

ابراهيم عيسي من يقول ان الرسول تزوج السيدة عائشة فى سن 9 سنوات كاذب

وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن النبي تزوج من السيدة عائشة وهي في عمر الـ 18 عام، وأن هناك رواية واحدة فقط وضعيفة للبخاري هي التي تقول أن النبي تزوج السيدة عائشة في سن التاسعة، متعجبا ممن يصدق تلك الرواية ويرفض تصديق الحقيقة.

وتابع: "انا مستغرب ازاي الناس مصدقة الكلام ده، كل الروايات بتقول أن الرسول تزوج السيدة عائشة في سن الـ 18، وهناك حديث واحد ضعيف واحاد للبخاري يقول أنها تزوجت في سن التاسعة والناس متمسكة بالرواية دي، هل ده طبيعي، انت بتدافع عن النبي والحقيقة ولا عن البخاري".

إبراهيم عيسى: بعض الكتاب يستغلون الروايات الضعيفة لمهاجمة الإسلام

وأردف: "طبيعي أننا نصدق واحد مشافش السيدة عائشة من حديث ضعيف، وننسى المنطق والعقل والروايات عشرات الروايات تؤكد عكس ذلك، عشان الناس حابة تمشي ورا الرواية الضعيفة فقط لا غير، لازم نبص على الحقيقة يا جماعة".

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وشدد على أن بعض الكتاب الهنود يستغلون مثل تلك الروايات الضعيفة في مهاجم الإسلام، مع أنه كان من السهل جدا، الرد عليهم بالحقائق ألا أن هناك بعض الشيوخ متمسكين بالرواية الضعيفة أمام عشرات الروايات التي تثبت صحة الأمر.