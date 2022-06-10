انت الان تتابع تفاصيل خبر كابتن هنداوي كفيف ومدرب كونغ فو.. فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - يتحدى هنداوي إعاقته البصرية، ويقحم نفسه في رياضة الكونغ فو، متحدي فقدان بصره، تعلمها واتقنها وأصبحت اللعبة جزء لا يتجزأ منه.

دوت الخليج

وألتقى موقع دوت الخليج مع هنداوي أول مدرب كونغ فو كفيف، ويسكن في قرية الترامسة بمحافظة قنا، ويبلغ من العمر55 عاماً.

وقال الكابتن هنداوي، أنه تعلم اللعبة في سن صغير وكان وقتها عمره لا يتجاوز 7 سنوات، وفى السبعينيات بدأ فى تدريب أساليب الكونغ فو، وكانت أساليب قتالية متنوعة، مشيرا أنه درب الكثير من الشباب يبلغ عددهم حوالي 7000 شاباً في عدد من مراكز محافظة قنا.

"بتدرب كل اليوم في البيت"

وأضاف هنداوي، أنه يتدرب كل يوم داخل المنزل حتى بعد انقطاعه عن التدريب لفترة طويلة وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، مقدما النصيحة للشباب قائلاً: "لازم الشباب يلعب رياضة على طول".

"فقدت بصري في حادثة وأنا راجع من الشغل"

وأشار خليفة "كنت مروح من الشغل وعملت حادثة بسببها فقدت نظري ومبقتش أشوف"، وأسفر عن دخوله في حالة نفسية لمدة عام كامل، مؤكدا على حبه للعبة الكونغو فو وعشقه لها لا يتحمل الابتعاد عنها لكن فقدان بصره أثر في مسيرته وتوجه إلى كثير من الأطباء،مضيفا " الدكاترة قالولي أنت محتاج عملية كبيرة في ألمنيا"، مشيرا" أنا رضيت بقضاء الله ورغم أني فقدت بصري بس مش حاسس بعجز".

دعم رياضة الكونغ فو

وطالب هنداوي كافة المسؤولين ورجال الأعمال بدعم لعبة الكونغوفو في مراكز شباب المحافظة حرصا على استمرارها لانها تحتاج الدعم مؤكدا على أنه مستعد لتدريب كافة الشباب بمحافظة قنا.