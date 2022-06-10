مفوضة الاتحاد الإفريقى: منظومات الطاقة فى مصر نموذج يحتذى به فى القارة

جدة - نرمين السيد - وناقشت القمة التى حظيت بحضور دولى رفيع المستوى، وشارك فى اجتماعاتها وزراء من أكثر من 65 دولة وعدد من المسؤولين الدوليين، السبل التى من شأنها تحويل الطموحات بشأن كفاءة الطاقة إلى حيز التنفيذ الفعلى ووضع الحكومات على المسار الصحيح نحو الحياد الصفرى بحلول عام 2050.

وحدد الوزراء والرؤساء التنفيذيون للشركات الكبرى الإجراءات الفورية الواجب اتخاذها بشأن كفاءة استخدام الطاقة وتوفيرها، من أجل الحد من استهلاك الطاقة وتعزيز الأمن الطاقى وتسريع التقدم نحو أهداف المناخ.

وركزت المناقشات على استطلاع التجارب فى بلاد العالم المختلفة والدروس المستفادة، بالإضافة إلى الخطط لمزيد من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط التى تضع العالم على المسار الصحيح نحو الحياد الصفرى بحلول عام 2050 ومعالجة أية أزمات مستقبلية للطاقة فى القرن الـ21.

وأشارت التقارير الصادرة عن القمة العالمية للطاقة إلى أن التقدم فى تطبيقات كفاءة الطاقة منذ عام 2000 كان له بالفعل تأثيرا كبيرا على الحد من الانبعاثات عالميا، مما أدى إلى تجنب 8 مليارات طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وأكد المشاركون أنه طالما أراد العالم تحقيق الأهداف المناخية للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى، فيجب إعطاء الأولوية لتدابير كفاءة الطاقة والتى يمكن لها وحدها أن تخفض بمقدار الثلث من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون خلال هذا العقد — وذلك وفقا لسيناريو الحياد الصفرى الذى اقترحته الوكالة الدولية للطاقة.

ومثلت القارة الإفريقية فى هذا الحدث الدولى الكبير الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضية الاتحاد الافريقى للطاقة وللبنية التحتية والمعلوماتية.

وأكدت الدكتورة أمانى أبوزيد، مفوضة الاتحاد الإفريقى، أن التوفير فى استخدام الطاقة فى الإضاءة وفى الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة وفى الاستخدامات العامة هو ضرورة ملحة، لمواجهة الأسعار المرتفعة للكهرباء فى العالم أجمع فى ظل الأسعار المتزايدة للطاقة والتكاليف الباهظة لتوليد الطاقة ولإنتاج الكهرباء - من ناحية - ومن ناحية أخرى للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بسرعة مما يخدم الأهداف العالمية للمناخ.

كما أكدت أن الرقمنة تطلق العنان لجيل جديد من تقنيات رفع كفاءة الطاقة وبناء أنظمة للطاقة فى المستقبل تأخذ فى الاعتبار الاستخدامات الحديثة.

وقالت إن الدراسات وتحليل بيانات استخدام الطاقة الفعلى فى العالم أظهرت تضاعف كفاءة الطاقة خلال العقد الماضى، معتبرة أن هذا يبشر بإمكانية التسريع فى توفير الطاقة وترشيد استخداماتها بمقدار يوفر للعالم كهرباء بقيمة 650 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقى كمثال للتدابير المهمة لتوفير الطاقة: استخدام وقود نظيف للسيارات أو السيارات الكهربائية، مد شبكات السكة الحديد الكهربية للحد من استخدام السيارات، تحسين الطرق للحد من استهلاك الوقود، استخدام الإضاءة والأجهزة المنزلية الموفرة والأكثر كفاءة، من حيث استهلاك الطاقة.

وأضافت: "كما أن من أهم عناصر الحفاظ على وتوفير الطاقة هى شبكات نقل كهرباء حديثة ورقمية وذلك للحد من الهدر فى الشبكات المتهالكة وايضا استخدام عدادات المنازل الرقمية التى تسمح بالمتابعة اللحظية لاستهلاكات الكهرباء".

وأكدت مفوضة الاتحاد الأفريقى أن مصر طبقت كل هذه الأمور خلال سنوات قليلة وتستمر فى العمل على تنفيذها بشكل حثيث مما يدعو للإعجاب والفخر.

وقالت الدكتورة أمانى أبو زيد: "تمثل منظومات الكهرباء والطاقة والنقل فى مصر نماذج يحتذى بها فى القارة الافريقية".

وأكدت الدكتورة أمانى أبوزيد أن الاتحاد الافريقى يولى أهمية كبيرة لوضع آليات من شأنها دعم التعاون القارى وتنسيق السياسات فى مجالات الطاقة والكهرباء وتطوير معايير أداء الطاقة على مستوى القارة والمتابعة الحثيثة لأنماط الاستهلاك فى البلدان الافريقية المختلفة وتحسينها ورفع كفاءتها فى جميع أنحاء القارة.

كما ذكرت مفوضة الاتحاد الإفريقى للبنية التحتية والطاقة أن موضوع كفاءة الطاقة يندرج أيضا تحت مكونات المبادرة القارية للسوق الأفريقى الموحد للطاقة والذى اطلقته مفوضية الاتحاد الافريقى فى يونيو 2021.

وأشارت الى ان مفوضية الاتحاد الافريقى تبنت مشروعا افريقيا لكفاءة الطاقة يهدف إلى وضع نهج استراتيجى وإجراءات متكاملة لسياسة الطاقة على المستوى القارى.

ولفتت الدكتورة أمانى أبو زيد الى أنه يمكن لترشيد واستخدام الطاقة ورفع كفاءتها فى افريقيا توفير ما يقرب من 9 ٪ من الكهرباء المستخدمة حاليا فى القارة وهو ما يمثل وفرا فى فواتير الكهرباء فى افريقيا يصل الى 14 مليار دولارا حتى عام 2030، منوهة إلى أن هذا يسمح بإتاحة هذه الكهرباء التى تم توفيرها إلى اضاءة 50 مليون منزل فى أفريقيا.

وقالت مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقى: كما أن الاستخدام الأمثل والكفء للكهرباء يغنى القارة الافريقية عن الحاجة إلى بناء 11 محطة طاقة كبيرة [500 ميجاوات لكل منها] فى القارة بحلول عام 2030، مما يوفر 11 مليار دولارا اضافية.

وأضافت: "أى أن إجمالى التوفير فى نفقات الكهرباء فى إفريقيا من خلال استخدام كفء ورشيد للطاقة يمكن ان يصل الى 25 مليار دولارا حتى عام 2030، كما يساعد هذا أيضا على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حوالى 21 مليون طن سنويا".

وفى سياق متصل وعلى هامش القمة العالمية للطاقة، عقدت مفوضية الاتحاد الافريقى جلسات ثنائية بوزراء الخارجية، وزير التعاون الدولى، ووزير الطاقة والمناخ الدنماركيين وعدد من وزراء الطاقة فى دول العالم لعرض التحديات التى تواجه القارة الإفريقية والجهود الكبيرة التى تقوم بها القارة فى موضوعات الطاقة ولحشد الدعم للبرامج الإفريقية المختلفة.

كما التقت مع عدد من السفراء الافارقة خلال عشاء استضافته السفارة المصرية فى كوبنهاجن على شرف الدكتورة أمانى ابوزيد مفوضة الاتحاد الافريقى.

وقامت خلاله الدكتورة أمانى ابوزيد بعرض بعض اولويات الاتحاد الافريقى والقضايا الملحة فى مجالات النقل بأنواعه والطاقة والتحول الرقمى وكذا الاستعدادات الافريقية لقمة المناخ فى شرم الشيخ وللاحتفالات بيوم أفريقيا.

يذكر أن مفوضية الاتحاد الأفريقى وتمثلها الدكتورة أمانى أبو زيد هى أول عضو من قارة أفريقيا فى الوكالة الدولية للطاقة وذلك منذ عام 2017.

والدكتورة أمانى أبو زيد عضوا باللجنة العالمية رفيعة المستوى للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة والتى تضم فى عضويتها 23 عضوا من شخصيات بارزة من آسيا وأفريقيا وأوروبا والامريكتين برئاسة رئيس وزراء أيرلندا.

وتأتى هذه الاجتماعات والفعاليات العالمية حول الطاقة فى لحظة حرجة بسبب التهافت على مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة النظيفة مع استمرار التزايد فى الطلب العالمى على الطاقة والارتفاع المطرد فى أسعارها عالميا - خاصة منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، ووصول انبعاثات ثانى أكسيد الكربون عند مستويات قياسية.