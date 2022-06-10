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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703464/المصرية-للاتصالات-we- تكشف-باقات-التليفون-الأرضي--اختر-اللى-يناسبك

كشفت المصرية للاتصالات we عن باقات التليفون الأرضي الجديدة ورسوم الاشتراك في نت وي خاصة أن المصرية للاتصالات تعتبر الشركة الرائدة في عالم الاتصالات بمصر، وأهم ما يبحث عنهم المواطنين عند تركيب شبكة أنترنت، باقات التليفون الأرضي من المصرية للاتصالات We وهى مايوضحها دوت الخليج في السطور التالية.

باقات المصرية للاتصالات نت أرضي توفر المصرية للاتصالات 3 أنواع من باقات الانترنت الأرضى منها الآتي: باقات سوبر المصرية للاتصالات - باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 136.8 جنيه شامل الضريبة. - باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 239.4 جنيه شامل الضريبة. - باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 570 جنيه شامل الضريبة. باقات المصرية للاتصالات ميجا - باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 250.8 جنيه شامل الضريبة. - باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 353.4 جنيه شامل الضريبة. - باقة mega بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 684 جنية شامل الضريبة. باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث - باقة ultra بسعة تحميل 140جيجا بسعر 364.8 جنيه وتشمل الضريبة. - باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 467.4 جنيه وتشمل الضريبة. - باقة ultra بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 798 جنيه وتشمل الضريبة. رسوم التعاقد في اشتراك الانترنت من المصرية للاتصالات تبلغ رسوم التعاقد 150 جنيه شاملة رسوم طلب التقديم وغير شاملة قيمة الضريبة المضافة والدمغة بالإضافة إلى 2.90 جنيه عن كل ورقة إضافي عند التقديم على خط نت منزلي من المصرية للاتصالات.

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