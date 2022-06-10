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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703462/عمرو-أديب-لاتحاد-الكرة-استقيلوا-يرحمكم-الله-وبلاش-نطفش-محمد-صلاح

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد من هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية قائلا إنها هزيمة مذلة وانتكاسة للفراعنة في هذه المباراة.

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وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الشعب الإثيوبي فرحته جاءت مضاعفة بهذا الفوز على المنتخب المصري، موضحا أن مصر لم يكن لديها أي حافز إضافي من أجل الفوز على المنتخب الإثيوبي، "كان المفروض يبقى فيه حافز إضافي للاعيبة عشان تفوز على إثيوبيا ومش عاوز أشرح أكتر من كده".

وانفعل "أديب" على الهواء بسبب ما يجري في منظومة الكرة المصرية: "هو إمتى هنقعد نتكلم بجد عن الكرة المصرية، اتحاد الكرة جاء بمدرب ليقود المنتخب بدون أي سير ذاتية قوية، هو إحنا مشينا حسام البدري وهو بيكسب ليه؟ مشينا كيروش بكل اللي عمله لمصر ده ليه؟، لازم حد يجاوبنا، إيه اللي إحنا بنعمله ده".

وتابع أن الإخفاقات في كل الكرة المصرية وليس المنتخب فقط، لاعبو مصر بالكامل تعاني من مشكلة التمريرات الخاطئة، ويجب العمل على حل تلك المشكلة، الأزمة في مصر كلها وليس المنتخب فقط، المنتخب هو عصير لكل الفرق المصرية.

عمرو أديب: “بلاش نطفش محمد صلاح”

ووجه "أديب" رسالة لاتحاد الكرة: "استقيلوا يرحمكم الله، لو محدش هيشتغل صح، هاتوا ناس تشتغل صح في اتحاد الكرة، مصر تواجه مشكلة في منظومة الكرة، ولازم أن يكون هناك حل واضح، ويقوم على الأمر أحد يفهم فيه، مصر كلها مفهاش حد بيفهم في الكورة يعني".

وواصل أنه متعجب من ترك الجماهير لكل الفشل المتواجد في منتخب مصر وينتقدوا محمد صلاح قائد الفريق ونجم نادي ليفربول، "انتوا عاوزين تطفشوا الراجل، وبعدين كلنا نيجي نزعل لما الناس تطفش وتسيب مصر، إيه الضياع اللي إحنا فيه ده".