حملات توعية مكبرة بالبحيرة رداً على الفيديو المنتشر لغرفة الصرف الصحي بادكو

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703452/حملات-توعية-مكبرة-بالبحيرة-ردا-على-الفيديو-المنتشر-لغرفة-الصرف-الصحي-بادكو

وجه الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد طه، مدير الأدارة الصحية بادكو بسرعة التحرك إلى مكان الحدث وعمل توعية صحية لأهالي المنطقة وغلق البئر حفاظا علي صحة المواطنين، والذي بدوره تحرك على الفور إلى مكان البئر وتم عمل لجنة من مجلس المدينة بغلق البئر بطريقة يصعب فتحها مرة أخرى.

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وجاء ذلك للحفاظ على صحة أهالي ادكو، حيث أن هذه المياه شديدة الخطورة على الصحة العامة لما تحتويه من الفيروسات والبكتريا والفطريات الممرضة والمركبات الكيماوية.

رجال الأوقاف

كما أكد أحد رجال الأوقاف، أن ما ظهر في الفيديو هو بعض من الصبية وبعض النساء الغير متعلمات،مشيرين إلى أنها عملية عبثية وخرافات وخزعبلات وهذه معتقدات خرافية كما يدعي البعض ومجرد عبث غير مسئول من البعض.

تداول رواد مواقع مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من أهالي قرية ادكو بأخد مياه المجاري من غرف الصرف الصحي القادمة من المساجد، بزعم الشفاء من الأمراض، وأنها " مبروكة".