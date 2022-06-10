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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703449/الكشف-على-1102مواطن-وصرف-علاج-بالمجان-في-قافلة-طبية--بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة والسكان بقرية نجع عزوز التابعة لمركز دشنا، نجحت في توقيع الكشف الطبي على على 1102 مواطن.

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وذلك ضن فاعليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

الكشف على 1102مواطن في 6 تخصصات طبية

وأشار المحافظ، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبى على عدد 1102 مواطن في 6 تخصصات طبية مختلفة بواقع (355 حالة طب اطفال، و295 حالة أمراض باطنة، و290 حالة طب جراحة العيون، و75 حالة جراحة عامة، و59 حالة أمراض نساء وتوليد، و28 حالة تنظيم الأسرة)، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 39 حالة، لافتا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

القافلة تقوم بخدمات توعية

‏‪ ‬ ومن جانبه أضاف الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية.

وأشار وكيل وزير الصحة، إلى أنه جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما 200 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الإجتماعي .