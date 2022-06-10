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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /703441/مصرع-طفل-دهسا-أسفل-عجلات-القطار-في-أسيوط

شهدت مدينة القوصية بمحافظة أسيوط وقوع حادث أليم اليوم الجمعة، حيث لقي طفل مصرعه أسفل عجلات القطار أثناء عبوره مزلقان بني قره.

دوت الخليج

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ من بعض الأهالي بمصرع طفل أسفل عجلات أحد القطارات بمزلقان بني قره بمدينة القوصية.

وانتقل وعلى الفور ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القوصية، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع الطفل "أ. و. م" 8 سنوات، ومقيم بأم القصور بمركز القوصية.

النيابة العامة

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية العام، تحت تصرف النيابة العامة، من أجل استخراج تصريح الدفن بعد انتهاء التحقيق.

بيتصور سيلفي.. كشف ملابسات جلوس شخص أعلى قطار الصعيد

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات بث أحد البرامج التلفزيونية مقطع فيديو تضمن قيام شخص بالجلوس أعلى سطح قطار الصعيد، وإلتقاطه صورة لنفسه معرضا حياته للخطر، ويحث فيه المواطنين بعدم ارتكاب تلك الوقائع.

بفحص الأجهزة الأمنية لمقطع الفيديو من خلال إجراء التحريات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط أعلى أحد القطارات "القاهرة – الأقصر" وذلك حال سيره بنطاق دائرة مركز شرطة ديروط.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بمحل إقامته، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على سبيل المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فاصيل مشاجرة عمال بمقهى وموظفى الحى بالعصافرة

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يكشف عن مشاجر بمنطقة العصافرة بحري بالإسكندرية، وتبين أنها حدث خلال حملة لإزالة التعديات بالطريق العام من قبل حى ثان المنتزة.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزة بوجود مشاجرة بالمنطقة المشار إليها بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام الأجهزة المعنية "حى ثان المنتزة" بعمل حملة فورية لإزالة التعديات بالطريق العام "دون إخطار الأجهزة الأمنية" أمام إحدى المقاهى الكائنة بمحل البلاغ بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين كلٍ من (صاحب المقهى و3 عمال بالمقهى) و(عمال الحى المشاركين بالحملة المشار إليها) حيث قام على إثرها سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) بالتعدى بالضرب عليهم، لإعتراضهم على تنفيذ إزالة التعديات مما أدى إلى حدوث إصابة 3 من عاملين بالحى "بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" .

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط سالفى الذكر (صاحب وعمال المقهى) ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.