ضياء رشوان: نسبة الاستجابة والتأييد للحوار الوطنى بلغت 96%

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 10:26 مساءً - قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، إن الاستجابة لدعوة الحوار الوطنى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل الماضي، كانت مرتفعة للغاية، متابعا: "الرصد لهذه الاستجابة كانت عالية للغاية.. وهناك قوي سياسية وحزبية والأغلبية الساحقة استجابت لدعوة الحوار.. الرصد يؤكد حوالى 96 % استجابة وتأييد بشكل كامل.. وهناك 4 % استجابة مع وجود ضمانات للحوار.. وهذا يشمل عينة واسعة جدا لمن تفاعلوا مع دعوة الحوار الوطني".

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "etc": "هذا مؤشر تم قياسه بدقة دون اجتهادات.. وهناك مؤشرات أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. وهو استجابة شريحة أكبر من المواطنين من خلال رصد ملايين من الاستجابات سواء على "فيس بوك" او "تويتر" او "تيك توك".. والأرقام تؤكد أن التفاعل إيجابي مع المبادرة فوق 85 %.. واللى تفاعل سلبيا هو النسبة الباقية 15 %.. وده مؤشر واسع جدا.. وهذه نسب عامة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع ضياء رشوان: "الحوار الوطني هو الحوار الأول الذى يصدر منه دعوة من رئيس الجمهورية منذ ثورة يوليو من خلال دعوة رئاسية علنية وفى حفل إفطار الأسرة المصرية.. وفى حضور رموز المعارضة فى مصر.. سواء قيادات حزبية أو شخصيات عامة".