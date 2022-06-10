جدة - نرمين السيد - قال جوشوا لانديس الأكاديمى الأمريكى ومدير معهد دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، إنه يتمنى لو تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا بحجم مونوريل مصر بالعاصمة الإدارية.





وشارك لانديس، عبر حسابه الرسمى بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، منشورا عن مشروع مورنويل العاصمة الإدارية، والذى تضمن ما يلى: - تبنى مصر أطول خط أحادى فى العالم بطول 56.5 كم خط المدينة الإدارية الجديدة. - تنشأ مصر خط مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كم. - يحتوى كلا الخطين على 33 محطة ويكلف 2.7 مليار دولار. - سينقلون 45000 راكب فى الساعة فى كل اتجاه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكاديمى أمريكى يشيد بمشروع مونوريل مصر: أتمنى أن تمتلك بلادنا مثله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.