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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703456/فوز-المستشار-عبد-الرؤوف-موسى-برئاسة-نادي-النيابة-الإدارية

فاز المستشار عبد الرؤوف موسى بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، خلال الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة، بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة.

دوت الخليج

المستشار عبدالرؤوف موسي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي سيحال علي المعاش في التاسع من مارس ٢٠٢٤ وهو من مواليد محافظة سوهاج، وسبق وأن ترشح منذ ٦ سنوات، وخسر في الانتخابات السابقة أمام المستشار عبدالله قنديل الذي عزف عن الترشح في هذه الانتخابات.

رئيس النيابة الإدارية

تفقد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، سير العملية الانتخابية الجارية لانتخاب مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية وذلك بمقر النادي بالمنيل، والتي تتم من خلال التصويت الالكتروني، وذلك عقب الإدلاء بصوته.

منظومة الانتخابات الإلكترونية

وأشاد رئيس هيئة النيابة الادارية بمنظومة الانتخابات الإلكترونية التي يتم تطبيقها لأول مرة في الانتخابات تحت إشراف إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، والتي جاءت ثمرة التعاون المثمر بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط.

وأكد على أجواء المنافسة الشريفة الراقية بين المرشحين في إطار يسوده التمسك بالتقاليد والأعراف القضائية العريقة.

وتمنى رئيس هيئة النيابة الادارية التوفيق لكافة المرشحين، وللأعضاء في اختيار خير من يمثلهم داخل مجلس إدارة النادي.

وتنافس المرشحون البالغ عددهم ٥٠ مرشحا للفوز بمقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 15 مقعدا، والموزعه كالتالي "مقعد رئيس مجلس الإدارة ومقعد عن الذين اكتمل عطاؤهم، بجانب 5 مقاعد عن المستشارين و3 مقاعد عن رؤساء النيابة من الفئتين أ، ب و3 مقاعد عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة و2 مقعد عن وكلاء النيابة".

وتنافس علي مقعد رئيس النادي ٤ مرشحين، هم المستشارون عبدالرؤوف موسى، والذي كان يشغل سكرتير عام النيابة الادارية، والشافعي صالح ، وطارق بدر ، ورضا عبدالكريم، نواب رئيس هيئة النيابة الادارية.

وبلغ عدد اللجان الانتخابية في انتخابات نادي مستشاري النيابة الادارية ٢٠ لجنة، في حين يبلغ عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت ٤٩٧٠ ناخب ، وتضم كل لجنة ٢٥٠ ناخب ، ماعدا لجنة واحدة، تضم ٢٢٠ ناخب

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادى مستشارى هيئة النيابة الادارية انتهت من وضع اللمسات النهائية للانتخابت المقرر عقدها بعد قليل بمقر النادى بمنطقة المنيل عبر تطبيق نظام التصويت الالكترونى ، في سابقة هي الأولى من نوعها في كافة جهات الدولة.