انت الان تتابع تفاصيل خبر خلافات جيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة حدائق القبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703455/خلافات-جيرة-الداخلية-تكشف-تفاصيل-مشاجرة-حدائق-القبة

دوت الخليج

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة حدائق القبة من شخص مصاب بجروح متفرقة بالجسم – مقيم بدائرة القسم بقيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينهم لخلافات حول الجيرة قاما خلالها بالتعدى على بعضهم البعض.

ضبط المشكو في حقه

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المشكو فى حقهما وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المشكو فى حقه الثانى.

سقوط نصابي بطاقات الدفع الإلكتروني في قبضضة الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط شخصين بالفيوم لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني فضلا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

وأضافت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم، خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف شخصين لأحدهما معلومات جنائية من القائمين على ذلك النشاط الإجرامي، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما 7 هواتف محمولة، وبفحصها فنيا تبين احتوائها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكتروني والعديد من الإيميلات بأسماء وهمية، والمستخدمة في إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكتروني، والعديد من الرسائل النصية التي يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامي، والعديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها، وعدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة وإيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.