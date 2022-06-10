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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703453/Vodafone-فودافون-تكشف-الأوراق-المطلوبة-لنقل-ملكية-الخطوط

كشفت Vodafone فودافون عن الأوراق المطلوبة لنقل ملكية الخطوط بين عملاء فودافون من مختلف المحافظات خاصة أن هذا التساؤل من الأسئلة الشائعة بين مستخدمي شركة فودافون للاتصالات، ويوضح دوت الخليج كافة التفاصيل عن نقل ملكية خطوط فودافون.

نقل ملكية خطوط فودافون

أكدت شركة فودافون أن نقل ملكية الخط من خلال الفرع فقط بحضور الطرفين يكون متوفر البطاقة الشخصية للطرفين سليمة وسارية لكى يتم الامضاء على عقد نقل ملكية و تنازل عن الخط". وأشارت إلى أن مصاريف نقل الملكية 25 جنيه.

مواعيد عمل فروع فودافون

تكون مواعيد فتح فروع فودافون في الفروع من السبت إلى الخميس من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 11 مساء. وفي يوم الجمعة فيبدأ العمل في فروع فودافون في تمام الساعة 1 ظهراً ويستمر العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل، ويمكنك معرفة مواعيد اقرب فرع لك من خلال التواصل مع خدمة عملاء فودافون.

رقم خدمة عملاء فودافون

- من خط فودافون اتصل بـ 888

- من أي خط اخر اتصل بـ 16888

- من الخط الأرضي اتصل بـ 02-25292888

- لخدمات النت الأرضي اتصل بـ 2828