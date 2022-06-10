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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703448/رضا-عبد-العال-البدري-تعرض-لمؤامرة-وضياء-السيد-كان-كمالة-عدد-مع-كيروش

قال رضا عبد العال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق أن حسام البدري مدرب المنتخب المصري الأسبق ظُلم أثناء قيادته للفراعنة وما يحدث مع المنتخب المصري نتيجة الظلم الذي تعرض له حسام البدري مع الفراعنة، لافتًا إلى أن اتحاد الكرة لم يعطه ما يريد سواء معسكرات أو مباريات ودية من أجل استمرار الدوري المصري ومبارياته ومباريات الأهلي والزمالك الأفريقية.

حسام البدرى لم يحصل على فرصته مع المنتخب

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامية ياسمين عز، أن اتحاد الكرة اختلق مباراة ليبيريا الودية لكارلوس كيروش، وكان يوفر له ما يريد لكي ينجح، وعلى الجانب الآخر لم يعطوا أي فرصة لحسام البدري، موضحا أن حسام البدري تعرض لمؤامرة من اتحاد الكرة حتى تتم إقالته.

وتابع أنه في حالة استمرار حسام البدري حتى الآن كان الأداء سيكون أفضل مما شاهده المصريون في مباراة إثيوبيا الأخيرة، والتي انتهت بهزيمة المنتخب بهدفين دون رد.

رضا عبد العال: حزين على ما حدث مع ضياء السيد

وانتقد لاعب الزمالك السابق ضياء السيد، قائلا إنه متعجب من تواجده في الجهاز الفني لمنتخب مصر مرتين وهو لا يحمل اي تاريخ يؤهله لذلك سواء في ولايته الأولى مع بوب برادلي، أو في الثانية مع كارلوس كيروش، متابعا: "انت كان دورك إيه مع كيروش، انت مش رايح مع العفش كان لازم يبقى ليك دور طالما مسؤول في المنتخب".

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وواصل أنه حزين على ما كان يحدث مع ضياء السيد خلال تواجده في جهاز كارلوس كيروش، "كان كمالة عدد، محمد شوقي كان بيقول كل حاجة وهو قاعد على الدكة مستخبي".