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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703447/هالة-سرحان-تحرج-عبير-صبري-خلال-ندوة-تكريم-الهام-شاهين-جاية-متأخر-وقاعدة-على-كرسي-مش-بتاعك

أحرجت الإعلامية هالة سرحان الفنانة عبير صبري خلال ندوة تكريم الفنانة إلهام شاهين بملتقي القاهرة للسينما والدراما العربية الذي أقيمت بدار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم، ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين، وعدد من نجوم الفن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إحراج هالة سرحان لـ عبير صبري في ندوة الهام شاهين

وكانت هالة سرحان تقدم الفنانة إلهام شاهين استعداد لإلقاء كلمتها، حتى أتت الفنانة عبير صبري متأخرا لتقطع هالة سرحان حديثها، قائلة: “عبير صبري جاية متأخر كمان قاعدة على كرسي مش بتاعك، وأنا مبحبش كدة”.

وكانت قد بدأت الندوة التي كرمت بها الفنانة الهام شاهين بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة الفنانة الفنية منذ بدايتها حتى الأن الأمر الذي جعلها تنهار بالبكاء، معربة عن تأثرها بهذا الفيديو الذي عرض عمر عدى عليها كلمح البصر.

الفنانة عبير صبري في رمضان 2022

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة عبير صبري في مسلسل يوتيرن بجانب كلا من يهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

وكانت أحداث مسلسل يوتيرن التي خاضت به الفنانة السباق الرمضاني لهذا العام تدور حول شخصية يارا وهي ريهام حجاج التي تتزوج بعدما كانت تعمل فى مجال الملاحة البحرية حيث تترك عملها للتفرغ لزوجها وتكشف الحلقات والأحداث عن علاقتها بوالدها وصديق طفولتها وزوجها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها بعد تورطها في حادث سير، وكان قد عرض في السباق الرمضاني هذا العام وحقق نجاحا كبيرا.

أخر ظهور لـ هالة سرحان

أما عن أخر ظهور للفنانة هالة سرحان، فكان حلولها ضيفة على برنامج “حبر سري” في موسم رضمان 2022، والذي صرحت به العديد من التصريحات الجريئة التي رصدتها لاول مرة بشأن الإعلامي وائل الإبراشي ورأيها في الإعلاميين خلال تلك الفترة، وغيرها من التصريحات.