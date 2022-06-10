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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703457/مفكر-سياسي-مصر-أعادت-التوازن-في-علاقاتها-مع-أفريقيا

أشاد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بالجهود المصرية في تقوية العلاقات مع الصين، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والصين وثيقة جدا، خاصة في التجارة، وحجم الاستثمارات بين مصر والصين يزيد بشكل سنوي، إلى جانب أن استثمارات الصين في مصر تسير بشكل مميز، على سبيل المثال المنطقة الصناعية في قناة السويس تعد من أقوى المناطق، إلى جانب شركات البناء المتواجدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضاف "هلال"، خلال حواره مع برنامج "المساء مع قصواء" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي" وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن مصر تختار بدقة من تتعاون معه، وتتحرك وفق مصالحها الوطنية لا لشيء آخر، والصين دولة مميزة لمصر، حيث إنها قوة اقتصادية شديدة، وسلعها أرخص من دول عديدة، إلى جانب أنها ليس لها أي ماضي استعماري في المنطقة بحكم البعد الجغرافي.

مفكر سياسي: مصر أعادت التوازن في علاقاتها مع أفريقيا

وأردف أن مصر نجحت بشكل كبير في إعادة التوازن في علاقاتها مع أفريقيا، خاصة أن أفريقيا هو بعد استراتيجي هام لمصر، مشيرًا إلى أن مصر مازال لديها الكثير لتقدمه الفترة المقبلة فيما يتعلق بالعلاقات مع أفريقية، حيث تحتاج مصر إلى تقوية العلاقات التجارية بشكل أكبر، إلى جانب إنشاء خط ملاحي للنقل بين الموانئ المصرية والأفريقية.

وأكد المفكر السياسي أن مصر أنجزت الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية في الكثير من المجالات وخاصة فيما يتعلق بتطوير العلاقات مع أفريقيا، موضحا أن أفريقيا هي أكثر قارة زارها الرئيس السيسي، وعمل على تقوية العلاقات مع دولها.