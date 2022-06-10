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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /703451/إبراهيم-عيسى-مصر-جزء-من-المجال-العالمي-ولا-نملك-سوى-المواد-الخام

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الدول الغربية مهمة بالنسبة لمصر، حيث إن مصر تأخذ من الغرب قروض ومنح ودعم مادي إلى جانب استيراد الكثير سواء غذاء أو آلات أو غيرها من الأشياء، ويجب الاعتراف بذلك وبأهمية الغرب لمصر.

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وأضاف "عيسى"، خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الحديث عن أن مصر لا يهمها أحد أمر خاطئ، يجب التنبه أن مصر جزء من المجال الدولي، واحتياجات مصر من العالم من الصين حتى أمريكا، أكثر بكثير من احتياجات العالم لمصر.

وأردف أن كل ما تملكه مصر هو المواد الخام مثل الغاز حيث أصبح مصر من المصدرين العشر الأوائل في العالم، ولا يوجد شيء نقدمه للعالم سوى المواد الخام، "معندناش صناعة يقف العالم عشانها، أو زراعة تؤثر على الغذاء العالمي معندناش الحاجات دي".

إبراهيم عيسى: ردود الأفعال الانفعالية لا تحقق أي شيء

واستعرض "عيسى"، عدة مقالات في الصحافة الأجنبية تتحدث عن العرب ومصر، متحدثا عن طريقة التعامل مع أي شيء يمس الدين الإسلامي أو ازدراء الإسلام بشكل عام قائلا إن ردود الأفعال الاندفاعية والعاطفية بسبب الرسوم المسيئة لا تحقق أي شيء، "هو إحنا أفدنا سيدنا النبي بإيه لما انفعلنا ضد الرسوم المسيئة للنبي".

وأكد أن هناك افتقاد للنقاش الهادئ والدراسة المتأنية عند التعامل مع الكثير من الموضوعات والمشاكل التي تُثار في العالم، على الرغم من أن القرارات الانفعالية التي تحدث لا تقدم ولا تؤدي إلى أي جديد.