إكسترا نيوز تعرض تصويرا جويا لأعمال إنشاء محطة قطارات الصعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح تصوير جوى، نشرته "إكسترا نيوز"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محطة القطارات والتى من المقرر أن تخدم عددا كبيرا من المواطنين فى مصر.
يذكر أن المحطة ستكون بديلة لمحطة مصر برمسيس، وستكون بداية ونهاية قطارات خط الصعيد بها، ويستهدف المشروع تخفيف الضغط والزحام فى وسط البلد.
المحطة الجديدة ستكون مجاورة لمحطة مترو إمبابة الجارى إنشائها حاليا ضمن المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو كما ستكون قريبة من مسار الخط الثانى مونوريل القاهرة الكبرى، من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى فى نهاية 2022.
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