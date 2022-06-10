بطريرك الكاثوليك يترأس قداس المناولة فى مصر الجديدة

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاحتفال القمص فرنسيس نوير، والأب جورج سامى، راعيا الكنيسة، والأخوات الراهبات، والشعب المحتفل.

وخلال كلمة العظة، دار حوار أبوى بين غبطة البطريرك، والأبناء والبنات المحتفى بهم حول ما تعلموه خلال الأشهر الماضية، مؤكدا لهم أهمية المحافظة على هذه التعاليم، والعيش بها فى حياتهم اليومية.

وانتهى القداس الإلهى بالصلاة والبركة الرسولية الختامية من الأب البطريرك للحاضرين، كما تم التقاط الصور التذكارية مع أبناء وبنات المناولة الاحتفالية وعائلاتهم.