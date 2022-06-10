إحباط تهريب 113 عبوة دوائية داخل أرغفة عيش مع راكب بمطار القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة، قام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة، نظرا لتردده الدائم خلال فترات قصيرة ولم يسفر التفتيش عن وجود ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

إلا أنه تلاحظ لمأمورية الجمرك وجود كمية كبيرة من الأكياس بداخلهم أرغفة من الخبز داخل حقائب الراكب، فقامت بفتح الأكياس والأرغفة من الداخل، فوجدت 113 عبوة دوائية كرتونية بداخل كل واحدة شريط من دواء colchicine الخاص بعلاج حمى البحر المتوسط المعتاد تهريبه بكثرة فى الفترة الأخيرة.

قرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 78 لسنة 2022 ضد الراكب.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.