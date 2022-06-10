5 شروط.. التضامن تطلق مسابقة يومية عن خطر الزواج المبكر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الجمعة، عن مسابقة يومية على هامش حملة الزواج المبكر، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "سؤال ومعلومة"، على أن تكون قيمة المسابقة 1000 جنيه مصرى، وذلك بالتعاون بين منصة التواصل التفاعلى 1442، ومواقع التواصل الاجتماعى للوزارة.





وكشفت التضامن فى بيانها المنشور عن شروط المسابقة: 1- تكون إجابة السؤال يوميا من الثامنة مساء وحتى نشر السؤال الجديد فى الثامنة من مساء اليوم التالى. 2- ينشر السؤال عبر منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتكون الإجابة "فقط" من خلال إرسال رسالة على 1442. 3- الاشتراك فى المسابقة مجانى ويكون عن طريق إرسال كلمة "شارك". 4- لن يتم اعتماد أى إجابة عبر الصفحات الرسمية للوزارة. 5- يتم إعلان الفائز يوميا عبر حساب وزارة التضامن الاجتماعى. وطالبت الوزارة بمتابعة هاشتاج #أوقفوا_زواج_الأطفال لمعرفة المزيد عن أنشطة وفعاليات حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها".

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