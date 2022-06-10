البيئة تسلم دراجات هوائية للفائزين فى مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة البيئة- فى بيان، اليوم- أن المسابقة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة "سنوفى مصر"؛ للمساهمة فى البرامج والمبادرات التوعوية، التى أطلقتها الوزارة، والمشاركة فى المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"؛ لرفع الوعى البيئى، واستمرارا لاستعداد مصر لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، والحث على استخدام وسائل النقل المستدام وتخفيف انبعاثات الكربون، مما يساهم فى بعث رسالة قوية للعالم عن اتحاد المصريين حول هدف واحد وإظهار اهتمام كافة قطاعات الدولة المصرية بتلك القضية، بالإضافة إلى تقديم نموذج مشرف للدول النامية وخاصة الإفريقية.

وتعكس المسابقة الدور المصرى وما يتم من جهود لحماية البيئة وتنميتها؛ للحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، من خلال العمل على رفع الوعى البيئى لدى كافة شرائح المجتمع.

وشملت المسابقة مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحماية البيئة وتنميتها والأمراض المترتبة على تلوث الهواء وخاصة أمراض الحساسية، حيث تضمنت المسابقة سؤالا شهريا، قام المتسابقون بالإجابة عليه على الموقع الإلكترونى للوزارة، وتم تقييم الإجابات من خلال وزارة البيئة والإعلان عن الفائزين، ومن المقرر توزيع ألفى دراجة هوائية مقدمة من شركة "سنوفى مصر" على الفائزين طوال مدة المسابقة.

وتم اختيار جوائز المسابقة من الدراجات بعناية لتعكس الاهتمام بالبيئة، وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظرا لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، حيث أن تلك الأفكار تؤكد أهمية تغيير فكر الأجيال القادمة بحيث تصبح البيئة جزءا من حياتهم فالكل مسؤول عن حماية البيئة، ولابد أن يتشارك الجميع.

ومن المقرر أن يتم استكمال هذا التعاون المشترك خلال العام القادم فى إطار استضافة مصر لقمة التغير المناخى القادم (كوب 27).

فى سياق متصل.. واستمرارا لاحتفال مصر بيوم البيئة العالمى.. نظمت وزارة البيئة من خلال مشروع "الطيور الحوامة المهاجرة" وجمعية "بيئة بلا حدود" احتفالية كبرى بمحمية وادى دجلة، والذى يقام هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".

ومشروع "الطيور الحوامة" هو مشروع ممول من مرفق البيئة العالمية ومنفذ من جهاز شئون البيئة بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، و"بيرد لايف إنترناشونال".

وتهدف الاحتفالية إلى عرض نماذج من المجهودات الوطنية وأفكار طلاب المدارس التى تساهم فى حماية البيئة والعيش فى وئام مع الطبيعة وتحقيق مبادئ الاستدامة فى حياتنا اليومية، حيث شارك فى الاحتفالية ممثلون عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الزراعة والاستصلاح الزراعى، والمجلس الأعلى للثقافة، وهيئة الطاقة الجديدة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وجامعة المنوفية، والمنظمات الدولية ومجموعة من البنوك الداعمة للمشروعات.

وتعد الاحتفالية استمرارا لجهود الوزارة لفتح قنوات تواصل جديدة وغير تقليدية مع المجتمع؛ لدعم العمل البيئى وفق آليات التنمية المستدامة والعمل على الاستفادة من طاقاتهم فى حماية البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن جمعية "بيئة بلا حدود" هى إحدى منظمات المجتمع المدنى، التى تهدف للحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، والتى تسعى للمساهمة فى الجهود الوطنية والعالمية للحفاظ على الطبيعة، من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتنموية متنوعة فى كافة القطاعات، والتى من شأنها حماية البيئة ورفع مستوى التعليم البيئى والتوعية البيئية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لصالح أجيالنا فى الحاضر والمستقبل.