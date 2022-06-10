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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703446/رضا-عبد-العال-ضغطي-عالي-بسبب-إيهاب-جلال-وكيروش-مدرب-فاشل

أعرب رضا عبد العال، لاعب ناديي الأهلي والزمالك السابق، عن استيائه الشديد من أداء منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي بالأمس، وهزيمة المنتخب بهدفين دون رد، قائلا إنه حزين للغاية لما يمر به منتخب مصر في الفترة الأخيرة، وخاصة منذ تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للمنتخب المصري.

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وأضاف "عبد العال"، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، "أنا ضغطي عالي من يوم إيهاب جلال ما مسك المنتخب، الضغط والسكر عندي عالي، مفيش حد بيفكر صح وبيفكر في مستقبل منتخب مصر".

وتابع أنه كان يرى أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر السابق فاشل، وحظى بفرصة لم يراها أي مدرب قبله، حيث خاض عدد من المباريات الودية المميزة، واستعدادات قوية ومعسكرات للمنتخب، وعلى الرغم من كل ذلك لم يحصل على أي شيء، سواء التأهل لبطولة كأس العالم، أو الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية أو حتى البطولة العربية، لافتًا إلى أن المنتخب المصري كان يمرر الكرة بنسبة خاطئة تصل لـ 95% في عهده.

رضا عبد العال: وصول منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية ليس إنجازا

وأوضح أن وصول منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية ليس إنجازا، "كنت قايل هبوس إيده في المطار لو خد بطولة أفريقيا، وحزين من المسؤولين الذين يطالبون بعودة كارلوس كيروش من جديد".

وأردف أن كارلوس كيروش أهدر تاريخا كبيرا على مصر، لأنه خاض في فترة زمنية بها بطولتي كأس الأمم الأفريقية، والبطولة العربية، إلى جانب تصفيات كأس العالم، وخرجت مصر في النهاية خالية الوفاض.

وواصل أن مصر لديها لاعبين مميزين، ولكن تحتاج لمدرب قوي فنيا وقوي من حيث الشخصية أيضا، ولكن لاعبين مميزين بدون مدرب به تلك المواصفات ستكون النتيجة مثلما هي الآن.