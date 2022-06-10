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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703445/orange-أورنج-تكشف-إمكانية-تغيير-موعد-تحديث-باقات-الإنترنت-المنزلى

كشفت orange أورنج عن إمكانية تغيير موعد تحديث باقات الإنترنت المنزلى، بعد تساؤلات العديد من عملاء أورنج عنها بجانب البحث عن أسعار باقات أورنج للإنترنت، لذلك يكشف دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات أورنج للنت المنزلي.

- الـ 20 بـ 34.20 جنيه. - الـ 50 جيجا بـ 68.4 جنيه. - الـ 100 جيجا بـ 114 جنيه. - باقة إضافية بافضل سعر 20 او 50 أو 100 جيجا - صلاحية الجيجات بتكون 3 شهور من تاريخ الإضافة. - من خلال موقع أورنج - من خلال تطبيق My Orange - من رقم الموبايل المسجل على الحساب. - من تطبيق ماي أورنج. مواعيد عمل فروع أورنج تبدأ مواعيد العمل بمعظم فروعنا من السبت للخميس بتبدأ من 9:00 ص عدا الجمعة من 1:30 م، وبتنتهي 10:30 م عدا يومي الخميس والجمعة 11:30 م.

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