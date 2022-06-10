انت الان تتابع تفاصيل خبر بنك التعمير والإسكان يوفر الشهادات الثلاثية بعوائد ثابتة.. أعرف التفاصيل حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703444/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-الشهادات-الثلاثية-بعوائد-ثابتة-أعرف-التفاصيل

أعلن بنك التعمير والإسكان عن توفير شهادات ثلاثية بعوائد ثابتة، خاصة أن الكثير يبحث عن شهادات الادخار في الفترة الحالية وأهم مايبحثون عنه شهادات الإدخار من بنك التعمير والإسكان لارتفاع فوائدها، ويقدم دوت الخليج تفاصيل الشهادات الثلاثية من بنك التعمير والإسكان في السطور المقبلة.

بنك التعمير والإسكان أوضح بنك التعمير والإسكان بيقدم لك الشهادات الثلاثية بعوائد ثابتة مميزة لمدة 3 سنوات تصل إلى 14.25%. الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان - مدة الوديعة 3 سنوات. - الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 ومضاعفاتها. - مقدمة للأفراد. - تشتري بالعملة المصرية. - مصاريف فتح الحساب وفقًا لسعر التعريفة. - المصاريف الإدارية وفقًا لسعر التعريفة. - الاستراد حسب الاتفاق على المادة. التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان يمكن التقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان الثلاثية من هنــــــــــا بذلك يكون اتضح كافة التفاصيل عن الشهادة الثلاثية من بنك التعمير والإسكان ورابط التقديم عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنك التعمير والإسكان يوفر الشهادات الثلاثية بعوائد ثابتة.. أعرف التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.