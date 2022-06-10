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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703443/الهام-شاهين-تنهار-بالبكاء-خلال-ندوة-تكريمها-وتؤكد-كنت-مهددة-بالقتل-من-الإخوان

بدأ منذ قليل حفل تكريم الفنانة إلهام شاهين بملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، منهم الإعلامية هالة سرحان والفنانة عبير صبري، وغيرهم من النجوم الكبار في دار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انهيار إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بملتقي القاهرة للسينما والدراما العربية

وبدأ الندوة بعرض فيلم تسجيلي قصير يجمع أعمال الفنانة الهام شاهين من بداية تألقها وشهرتها حتى أخر أعمالها الفنية وهي في عمرها الأن، الأمر الذي استقبلته الهام شاهين بالدموع والإشتياق لتلك المرحلة التي كانت تحاول جاهدة أن تثبت من خلالها نفسها.

كلمة إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها بدار الأوبرا

وكانت قد أعربت الفنانة الهام شاهين عن تأثرها وسعدتها بالفيلم التسجيلي الذي عرض في بداية الندوة، فضلا عن سعدتها بالتكريم والحاضرين بشكل عام، فقالت: “أنا متأثرة جدا، شكرا لوزارة الثقافة وجمعية الفيلم وأمير أباظة أنا دمعت لأني شوفت تاريخ طويل”.

وتابعت متحدثة عن صديقتها هالة سرحان والتي كانت تقدمها خلال الندوة، فقالت: “هالة صديقتي من عمر 17 سنة، بس أجمل صداقة استمرت العمر كله فهي أكتر من أختي”، مضيفة: “شكر لكل الموجودين واللي حضروا وزملائي الجمال والإعلامين”.

إلهام شاهين تنهار بالبكاء خلال ندوة تكريمها

وانهارت الهام شاهين بالبكاء خلال القاء كلمتها، فقالت: شكرا لعيلتي اللي استحملتني، في أوقات أنا كنت مهددة فيها بس مكنش فرقلي نفسي لكن أنا محظوظة بعيلة جميلة أكبر ثورة أنا حصلت عليها مبعرفش اعيش الا وسطهم سنيني عدت في شخصيات كتيرة عيشتها، كنت بعيش أكتر من حياة في شخصية جديدة ومعرفتش أحب غير الفن”.

الهام شاهين وفيلم بطلوع الروح

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة الهام شاهين، مشاركتها في مسلسل “بطلوع الروح”، الذي عرض في السباق الرمضاني 2022 والذي عرضها لانتقادات وهجوم عريم اذ كانت تناقش قضية هامة تمس الرأي العام وهي قضية الداعشيين، الأمر الذي عرضها للإتهامات بالإساءة للدين الإسلامي وتشويه سمعته.

ويعد مسلسل بطلوع الروح بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.