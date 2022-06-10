انت الان تتابع تفاصيل خبر بكري: الرئيس السيسي لا يبحث عن مصالح شخصية.. "ومصر مش جنة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703442/بكري-الرئيس-السيسي-لا-يبحث-عن-مصالح-شخصية-ومصر-مش-جنة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري شعب صبور وقادر على مواجهة أي تحديات، ويظهر متانة هذا الشعب على التاريخ، "شوفوا كام مرة كانوا عاوزين يغيروا لغة الشعب ده، كام مرة حاولوا يفرقوا المصريين، والمصريين دايما ثابتين في مكانهم".

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وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في القيادة السياسية للبلد، خاصة في ظل مواقف الرئيس السيسي تجاه هذه الدولة، "الناس شافت مواقف القيادة السياسية والرئيس في كل اللي حصل السنين اللي فاتت، ولذلك هناك حالة من الثقة الكبيرة بين الشعب والقيادة السياسية".

وتابع أن هناك الكثير من التحديات ضد الإنسان المصري، مشددا على أن الإنسان المصري طوال تاريخه هو سند وقاعدة أساسية للأمة المصرية، والآن مستهدف لتشويه صورته في الخارج، وتخريبه من الداخل، ووضعه دائما في صيغة المهزوم والمستهتر.

مصطفى بكري: مصر ليست جنة ولكن تواجه التحديات

وأردف أن مصر ليست جنة، ومن يقول ذلك رجل غير عاقل، ولكن مصر لديها عزيمة وإرادة وإصرار على البقاء والنجاح ومواجهة التحديات، مشيرًا إلى أن القادم أسوأ مما يتصور أحد، وأعداء مصر يريدون فوضى شاملة في مصر، ولكن الشعب قادر مواجهة كل التحديات.

وواصل أنه دائما يدافع من أجل هذا الوطن والشعب المصري، ولا ينظر لأي مصالح أو مؤسسات، "مش هندافع غير عن البلد دي والرئيس الوطني ده، ميهمنيش حد، واللي عاوز يحاربني يحاربني".

واستطرد أنه يجب ألا نترك الدولة عرضة لمواقع التواصل الاجتماعي، ومن يحاول تخريبها، مؤكدا أن مصر لديها رئيس لا يبحث عن مطمع شخصي أو مصالح شخصية ولكن يريد بناء الدولة المصرية.