انت الان تتابع تفاصيل خبر طرح البوستر الأول لـ فيلم عمهم بطولة محمد إمام.. تعرف على موعد العرض حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703439/طرح-البوستر-الأول-لـ-فيلم-عمهم-بطولة-محمد-إمام-تعرف-على-موعد-العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “عمهم” الذي يخوض بطولته الفنان عادل إمام البوستر الرسمي الأول للعمل، والذي بدأ الجمهور بتداوله على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل البوستر الرسمي لفيلم عمهم

وسيطرت البلطجة على البوستر الرسمي لفيلم عمهم، اذ ظهر الفنان محمد إمام ممسكا بحزام حديد ويبدو وكأنه يتشاجر مع أحدهم، واقتصر البوستر الأول على محمد إمام بمفرده.

ويعرض فيلم “عمهم” للفنان محمد إمام في موسم عيد الأضحى المقبل في شهر أغسطس، وفقا لما أعلنه الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

تفاصيل فيلم عمهم لـ محمد إمام

ويعد فيلم «عمهم» من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، وآيتن عامر، ومحمود حافظ، وهدى المفتى.

وكان قد أشعل محمد إمام السوشيال ميديا بمقطع ڤيديو من فيلمه الجديد «عمهم» الذي تم تسريبه منذ قليل، وظهر محمد إمام في الڤيديو مرتديًا ملابس مريض يتحضر لإجراء عملية جراحيةوهو يجري مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد، كما حرص الحضور على ترديد اسم محمد إمام بحماس شديد وقد يُرجح هذا المشهد أن من أحداث الفيلم هروب محمد إمام من أحد المستشفيات بسبب رفض خضوعه لإجراء عملية جراحية.

دور محمد إمام في فيلم عمهم

ويجسد محمد إمام خلال أحداث العمل دور لاعب ملاكمة لطالما عشقها منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار اذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر لكنه يرفض ويتسكمل مسيرته.

هذا وكانت آخر أفلام محمد إمام، "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.