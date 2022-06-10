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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /703437/مصطفى-بكري-هزيمة-المنتخب-المصري-فضيحة-كروية-بمعنى-الكلمة

عبر الإعلامي مصطفى بكري، عن حزنه الشديد من هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، قائلا إن ما حدث في مباراة مصر وإثيوبيا فضيحة كروية بمعنى الكلمة، وختام لسلسلة مريرة من النتائج.

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وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر لديها أفضل من ذلك بكثير، ويجب وجود وقفة حاسمة في هذا الشأن، "ليه الناس انتمائها ميبقاش للمنتخب، ليه عصبية الناس تبقى للأهلي والزمالك ومحدش متدايق على المنتخب، إيه اللي وصل الموضوع لكده، لازم نقف ونشوف إيه اللي بيحصل ده".

مصطفى بكري: شعبية المنتخب المصري قلت كثيرًا

وتابع أن شعبية المنتخب المصري قلت بكثير، ومباراة مصر وغينيا أكبر دليل، على الرغم من أنه تم طرح 40 ألف تذكرة للجماهير المصرية، لم يحضر سوى 5 ألاف فقط، وهذا دليل على شعور المواطنين تجاه المنتخب في الفترة الماضية.

وأردف أنه يجب وقفة حاسمة ودراسة أسباب ذلك، "مصر أكبر من كده بكتير يا جماعة، عيب لما ده يحصل".

مصر تتلقى هزيمة موجعة من إثيوبيا

وكان المنتخب المصري قد تلقى هزيمة موجعة أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجوعات من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، في واحدة من المباريات التي ظهر فيها المنتخب المصري بأداء سيء للغاية.

وشنت الجماهير المصرية هجومًا شديدًا على لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني نظرًا لسوء الأداء الذي ظهر به الفراعنة أمام المنتخب الإثيوبي، مطالبين بضرورة التغيير وإصلاح منظومة الكرة المصرية.

وانتشر العديد من التقارير المتداولة خلال الساعات الماضية حول إمكانية إقالة إيهاب جلال على خلفية مباراة مصر وإثيوبيا، ومازال لم يصدر أي شيء رسمي بشأن هذا الأمر حتى الآن