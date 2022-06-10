صحة الإسكندرية تطلق مبادرة الإسعافات الأولية للجميع (صور)

جدة - نرمين السيد - ووزعت المبادرة، الإصدار الثالث لكتيب الإسعافات الأولية للجميع يونيو 2022، تقديم وإعداد الدكتورة ميرفت السيد أحمد وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية واستشارى الطوارئ والإصابات. تأتى المبادرة فى إطار التعاون المشترك بين مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية بقيادة الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة، وجامعة الإسكندرية.

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