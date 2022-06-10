انطلاق أول انتخابات إلكترونية بالتعاون بين التخطيط والنيابة الإدارية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهيئة النيابة الإدارية، عن إطلاق أول انتخابات تتم ببرنامج التصويت الإلكترونى اليوم، وذلك بانتخابات مجلس إدارة نادى الهيئة.





وأوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمى، أن البرنامج يأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والهيئة والذى يهدف إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من الهيئة للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجى المتسارع وبناء مجتمع معلوماتى متكامل يساهم فى تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات.

وأضاف عبدالحفيظ أنه جرى الاتفاق على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التى تساعد فى ميكنة دورة عمل النظام الانتخابي داخل جمهورية مصر العربية، مشيدا بأداء فريق عمل وزارة التخطيط ودوره فى إنشاء النظام الإلكترونى الخاص بالعملية الانتخابية وتطويره.

وأشار عبدالحفيظ إلى قيام وزارة التخطيط من جانبها بمد هيئة النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل النظام ووضعه موضع التنفيذ، متابعا أنه يمكن تطبيق النظام فى العمليات الانتخابية.

وبدأت عملية الاقتراع ظهر اليوم الجمعة، وتستمر حتى مساء اليوم، انطلاقا لما قرره مجلس إدارة نادى هيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 14 مارس الماضى، بدعوة الجمعية العمومية للنادى للانعقاد يوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022 بمقر النادى الرئيسى بالقاهرة للنظر فى عدة مسائل منها انتخاب مجلس إدارة يتكون من 15 عضوا منهم رئيس للنادى، 5 أعضاء عن المستشارين، 3 أعضاء رؤساء نيابة من الفئتين أ، ب، 3 أعضاء عن وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، عضوان عن وكلاء النيابة فما دونها، مستشار عن الذين اكتمل عطاؤهم.

يشار إلى أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلا من استخدام بطاقات الاقتراع الورقية والتقليدية، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكترونى خاصة فى عملية فرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.