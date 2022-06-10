رئيس جامعة الإسكندرية: التغيرات المناخية من أهم القضايا المؤثرة على التنمية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، أن التغيرات المناخية أصبحت من أهم القضايا التى تؤثر على مسارات التنمية وهو ما استلزم قيام الجامعة بالمشاركة فى هذه القضية الهامة، من خلال أساتذتها ومراكزها المتخصصة، استعدادا لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27" بشرم الشيخ.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور ستيفن دافيسون نائب رئيس مجموعة المناخ بجامعة كامبريدج البريطانية مسؤول التعاون الدولى فى شبكة الجامعات لمؤتمر المناخ السابق "COP26"، لبحث سبل التعاون بين الجامعتين حول موضوع تغير المناخ وسبل تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية، وأوجه التعاون المشتركة استعدادا لمؤتمر "COP27".

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية هذا اللقاء لطرح الرؤى مع الجانب البريطانى حول سبل التعاون الممكنة وتقديم مقترحات وتوصيات الجامعة فى هذا المجال.

وأكد ضرورة تفعيل التعاون مع مجتمع الصناعة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين جامعة الإسكندرية والعديد من الشركاء على المستوى الحكومى والأكاديمى والصناعى فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية.

ولفت إلى عزم الجامعة إنشاء مركز تميز للتنمية المستدامة فى مجالات مواد البناء والتشييد والبنية التحتية والصناعة.

بدوره، تحدث الدكتور ستيفن دافيسون، نائب رئيس مجموعة المناخ بجامعة كامبريدج البريطانية عن تجربة قطاع الجامعات فى المملكة المتحدة، خلال فعاليات قمة المناخ السابقة "COP26" والمساهمات المتنوعة التى يمكن أن تقدمها الجامعات لجدول الأعمال المناخى وكيف يمكن العمل معا عن طريق الشبكات الدولية المختلفة.

واستعرض اللقاء مشروعات جامعة الإسكندرية فى مجال الاستدامة البيئية استعدادا لمؤتمر المناخ "COP27"، وتضمنت مشروعات عن إنتاج الهيدروجين الأخضر والرمادى، وتصميم وتصنيع المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه، وإنشاء مركز تصنيع المكونات الإلكترونية، بالإضافة إلى إعداد الدراسات بتنويع مصادر الطاقة ودور مصر كمركز اقليمى للطاقة، وإسهامات قناة السويس فى تقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الدولى.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء ووكلاء كليات الهندسة والعلوم ومعهد الدراسات العليا والبحوث.